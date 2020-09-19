В Совфеде рассказали о встрече сенаторов с Путиным 23 сентября

Пленарное заседание с президентом может пройти утром, с 9:00 до 11:00. Тимченко уточнил, что сенаторы хотят услышать, что им скажет Владимир Путин.

«Президенту всегда есть что сказать парламентариям», — пояснил он.

Также представитель верхней палаты парламента уточнил, что после вступления в силу поправок к Конституции сенаторы получили дополнительные полномочия. В частности, они теперь согласовывают кандидатов в силовые ведомства.

По словам Тимченко, за все шесть лет его работы в Совфеде таких встреч сенаторов с президентом еще не было.

Между тем в составе членов Совета Федерации произошли изменения. Как напомнило Ura.ru, верхнюю палату парламента покинул Франц Клинцевич. По решению губернатора Смоленской области Алексея Островского теперь регион будет представлять Нина Куликовских.

Клинцевич заявил, что теперь он сосредоточится на общественной работе и социальных проектах. В частности, продолжит работу над программой по увековечиванию памяти участников Афганской войны.