В Совфеде прокомментировали решение суда Амстердама по скифскому золоту
Сенатор от Крыма Ковитиди назвала опасным решение амстердамского суда передать скифское золото Украине
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди высказалась о решении амстердамского суда передать скифское золото Украине. По ее мнению, подобное решение создало опасный международно-правовой прецедент. Об этом сообщил RT.
«Я твердо уверена, что скифское золото, вывезенное из Крыма и сейчас передаваемое Украине, является собственностью народа Крыма и принадлежит ему», — отметила Ковитиди.
Она отметила, что золото являлось наследием предков, которое оставили Крыму. По ее мнению, суды не имеют права распоряжаться культурным наследием стран.