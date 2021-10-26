В Совфеде прокомментировали решение суда Амстердама по скифскому золоту

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди высказалась о решении амстердамского суда передать скифское золото Украине. По ее мнению, подобное решение создало опасный международно-правовой прецедент. Об этом сообщил RT.

«Я твердо уверена, что скифское золото, вывезенное из Крыма и сейчас передаваемое Украине, является собственностью народа Крыма и принадлежит ему», — отметила Ковитиди.

Она отметила, что золото являлось наследием предков, которое оставили Крыму. По ее мнению, суды не имеют права распоряжаться культурным наследием стран.