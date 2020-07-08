В Совфеде предложили освободить от налога на землю медорганизации

Татьяна Кусайко, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, предлагает освободить медорганизации от выплат налога на землю в связи с поставленными задачами в сфере здравоохранения: выплата зарплат медработникам, кредиты по уплате налогов.

«Прошу Вас рассмотреть возможность освобождения от налогообложения (по земельному налогу и налогу на имущество) медицинские организации государственной и муниципальной собственности, участвующие в реализации территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи», — говорится в ее сообщении к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам Кусайко, освободить от выплат стоит тех, кто расположил на территории медучреждений объекты для оказания гражданам бесплатной медпомощи в рамках территориальных программ госгарантий.