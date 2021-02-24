В Совфеде предложили изымать имущество у бизнеса в исключительных случаях при расследовании дел

В Совете Федерации предложили внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым изымать имущество у предпринимателей в рамках следственных действий допускается лишь в исключительных случаях.

Письмо помощнику президента России Максиму Орешкину направил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Об этом сообщил ТАСС.

«В условиях, когда количество предпринимателей, в том числе в результате пандемии, сокращается, необходимо рассмотреть принятие мер, направленных не только на меры поддержки бизнеса, но и на защиту предпринимателей от ограничений их прав», — сообщалось в документе.

Андрей Кутепов предложил внести изменения в законодательство, которое сможет исключить случаи немотивированного избрания более строгих мер пресечения, расширение практики применения в качестве меры пресечения залога, определить исключительность случаев, в которых выносятся решения об изъятии или о запрете пользоваться имуществом, используемым для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельности, а также в целях исключения необоснованного изъятия и удержания изъятых документов, предметов и материалов.