В Совфеде оценили предложение продлить выплаты соцработникам
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение по продлению выплат социальным работникам до 15 сентября. Об этом сообщил RT.
По его словам, «это очень мощный набор мер поддержки в условиях выхода на режим обычной жизни».
«В рамках этих мер особо выделяются меры поддержки людей, которым досталось большего всего, тех, кому было труднее всего: медицина и социальные службы», — считает он.