facebook_pixel
    03 сентября 2020, 12:43

    В Совфеде оценили место России в рейтинге элит

    Наза Салех Захи

    У российской элиты есть свои проблемы, но ставить ее рядом с Ботсваной странно. Подобные исследования — развлечение для ученых. Такое мнение высказал сенатор Олег Морозов о результатах рейтинга «Индекс качества элит».
    В Совфеде оценили место России в рейтинге элит

    «Здравый смысл подсказывает, что наша элита уж точно не без проблем. Но всяческие индексы — вещь лукавая», — заявил Морозов «РИА Новости».

    По его словам, непонятно, как проверить мобилизационный потенциал элиты, то есть ее готовность в нужный момент сплотиться с обществом и сыграть важную роль в решении задач.

    Сенатор отметил, что давать оценки подобным исследованиям можно только интуитивно. Ведь неясно, по каким параметрам делали рейтинг и какой смысл ученые вкладывали в понятие «элита».

    «Это развлечение для ученых, мало связанное с реальной практикой», — резюмировал парламентарий.

    «Индекс качества элит» составили исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена и Московской школы управления «Сколково». Всего специалисты оценили 32 страны. Россия оказалась во второй двадцатке и набрала 48,9 балла. Столько же у Ботсваны.

    На первом месте оказался Сингапур (68,5 балла), следом за ним Швейцария (64,9 балла) и Германия (64,2 балла).

    Новости SMI.FM