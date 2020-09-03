В Совфеде оценили место России в рейтинге элит
«Здравый смысл подсказывает, что наша элита уж точно не без проблем. Но всяческие индексы — вещь лукавая», — заявил Морозов «РИА Новости».
По его словам, непонятно, как проверить мобилизационный потенциал элиты, то есть ее готовность в нужный момент сплотиться с обществом и сыграть важную роль в решении задач.
Сенатор отметил, что давать оценки подобным исследованиям можно только интуитивно. Ведь неясно, по каким параметрам делали рейтинг и какой смысл ученые вкладывали в понятие «элита».
«Это развлечение для ученых, мало связанное с реальной практикой», — резюмировал парламентарий.
«Индекс качества элит» составили исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена и Московской школы управления «Сколково». Всего специалисты оценили 32 страны. Россия оказалась во второй двадцатке и набрала 48,9 балла. Столько же у Ботсваны.
На первом месте оказался Сингапур (68,5 балла), следом за ним Швейцария (64,9 балла) и Германия (64,2 балла).