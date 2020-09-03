В Совфеде оценили место России в рейтинге элит

У российской элиты есть свои проблемы, но ставить ее рядом с Ботсваной странно. Подобные исследования — развлечение для ученых. Такое мнение высказал сенатор Олег Морозов о результатах рейтинга «Индекс качества элит».

«Здравый смысл подсказывает, что наша элита уж точно не без проблем. Но всяческие индексы — вещь лукавая», — заявил Морозов «РИА Новости».

По его словам, непонятно, как проверить мобилизационный потенциал элиты, то есть ее готовность в нужный момент сплотиться с обществом и сыграть важную роль в решении задач.

Сенатор отметил, что давать оценки подобным исследованиям можно только интуитивно. Ведь неясно, по каким параметрам делали рейтинг и какой смысл ученые вкладывали в понятие «элита».

«Это развлечение для ученых, мало связанное с реальной практикой», — резюмировал парламентарий.

«Индекс качества элит» составили исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена и Московской школы управления «Сколково». Всего специалисты оценили 32 страны. Россия оказалась во второй двадцатке и набрала 48,9 балла. Столько же у Ботсваны.

На первом месте оказался Сингапур (68,5 балла), следом за ним Швейцария (64,9 балла) и Германия (64,2 балла).