В Совфеде назвали условие для обязательной вакцинации от ковида

Обязательная вакцинация определенных групп населения от коронавируса по российскому законодательству разрешена только в период сложной эпидемической ситуации. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Он напомнил, что президент Владимир Путин не раз говорил о том, что вакцинация должна быть только добровольной.

«Другое дело — период эпидемии, чрезвычайное состояние. В этом случае начинает действовать закон „Об иммунопрофилактике инфекционных болезней“. Действительно, в период пандемии <…> представители некоторых профессий подлежат обязательной вакцинации», — сказал Круглый ТАСС.

Он отметил, что это не значит, что вакцинация в данном случае принудительная. По его словам, находящиеся во время работы в социуме люди должны быть вакцинированы, в противном случае их не допускают до их обязанностей.

Сенатор напомнил, что в феврале 2021 года вакцина от коронавируса была внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям приказом Минздрава.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной.