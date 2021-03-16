В Совфеде назвали плюсы расширения зоны действия ОСАГО

Депутаты ЛДПР предложили для автомобилистов со страховкой машины возмещать по полису ОСАГО вред, который причинили их машине коммунальные службы. Тогда выиграют и водители, и страховые компании. Суть законопроекта объяснил для «360» сенатор Российской Федерации Сергей Леонов.

«Очень много случаев, когда автолюбители сталкиваются с недобросовестной работой коммунальных служб, по причине которой их автомобилям причиняется ущерб», — отметил он.

Например, стоит аварийное дерево, подул ветер, ветка упала, соответственно, на крыше машины образовалась вмятина. Автолюбитель обращается в страховую компанию. Однако там его отправляют сначала в суд, чтобы управляющая компания компенсировала данные убытки. Другой неприятный случай: под лужей не видно глубокой ямы, поэтому повреждаются те или иные части авто. В страховой компании говорят, что это не их случай. Сотрудники тоже отправляют сначала в суд подавать на организацию, обслуживающую эту дорогу. Водителю приходится нанимать юристов из-за повреждений на 5-10 тысяч рублей.

«Мы предлагаем, чтобы в сферу деятельности полиса ОСАГО входили и эти случаи. И страховая компания будет выплачивать ущерб страховщику — застрахованному лицу», — объяснил Леонов.

В страховой компании работают юристы, которые и будут подавать в суд на управляющие компании или дорожные службы, взыскивать с них дополнительный ущерб уже в свою пользу.

«Соответственно, водителю хорошо, потому что он быстро получил деньги или [его автомобиль] отправлен на ремонт за счет страховой компании. И страховая компания будет получать эти деньги, но используя свой штат и свой опыт юридической работы. Может, даже в большей сумме», — отметил сенатор.

Страховая компания не понесет дополнительных расходов, потому что судебные издержки компенсирует виновная сторона.

Изменения предлагается внести в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».