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    16 марта 2021, 12:31

    В Совфеде назвали плюсы расширения зоны действия ОСАГО

    Алена Макаренко, Мария Бокарева

    Депутаты ЛДПР предложили для автомобилистов со страховкой машины возмещать по полису ОСАГО вред, который причинили их машине коммунальные службы. Тогда выиграют и водители, и страховые компании. Суть законопроекта объяснил для «360» сенатор Российской Федерации Сергей Леонов.

    В Совфеде назвали плюсы расширения зоны действия ОСАГО

    «Очень много случаев, когда автолюбители сталкиваются с недобросовестной работой коммунальных служб, по причине которой их автомобилям причиняется ущерб», — отметил он.

    Например, стоит аварийное дерево, подул ветер, ветка упала, соответственно, на крыше машины образовалась вмятина. Автолюбитель обращается в страховую компанию. Однако там его отправляют сначала в суд, чтобы управляющая компания компенсировала данные убытки. Другой неприятный случай: под лужей не видно глубокой ямы, поэтому повреждаются те или иные части авто. В страховой компании говорят, что это не их случай. Сотрудники тоже отправляют сначала в суд подавать на организацию, обслуживающую эту дорогу. Водителю приходится нанимать юристов из-за повреждений на 5-10 тысяч рублей.

    «Мы предлагаем, чтобы в сферу деятельности полиса ОСАГО входили и эти случаи. И страховая компания будет выплачивать ущерб страховщику — застрахованному лицу», — объяснил Леонов.

    В страховой компании работают юристы, которые и будут подавать в суд на управляющие компании или дорожные службы, взыскивать с них дополнительный ущерб уже в свою пользу.

    «Соответственно, водителю хорошо, потому что он быстро получил деньги или [его автомобиль] отправлен на ремонт за счет страховой компании. И страховая компания будет получать эти деньги, но используя свой штат и свой опыт юридической работы. Может, даже в большей сумме», — отметил сенатор.

    Страховая компания не понесет дополнительных расходов, потому что судебные издержки компенсирует виновная сторона.

    Изменения предлагается внести в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».