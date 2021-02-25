Перечислены действия, запрещенные в собственной квартире

Согласно Жилищному кодексу России собственник жилья в многоквартирном доме не может самостоятельно организовать перепланировку, устраивать в квартире гостиницу или промышленное производство. Владелец также не имеет права нарушать права и интересы соседей.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказала адвокат и эксперт проекта «Слева на Право» Надежда Ермолаева.

«Как ни странно, по общему правилу, закрепленному и в гражданском и в жилищном законодательстве, право собственности — это не только благо, но и бремя, поскольку именно на собственника ложатся расходы на содержание его имущества», — сообщила она.

Все этапы перепланировки владелец жилья должен согласовать с органом местного самоуправления. Квартиру можно использовать только по назначению, запрещено превращать ее в гостиничный бизнес или производство, использовать для миссионерской деятельности за исключением отправления религиозных обрядов.

Орган местного самоуправления после жалоб соседей может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а также назначить срок для ремонта помещения. Если владелец жилья не произведет его, квартиру могут продать по решению суда. Собственник получит вырученные за нее деньги за вычетом расходов на исполнение решения суда.

При этом попасть в квартиру органы жилищного контроля смогут только с согласия ее владельца и по решению суда.