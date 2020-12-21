Специалист отметил, что Вашингтон давно строит планы по захвату Крыма. По словам Перенджиева, российскому руководству известно о намерениях американских партнеров, поэтому на полуострове выстроена надежная инфраструктура защиты.

«В случае чего, мы можем нанести и контрудар. Там эффективно работают системы надводного наблюдения, систематически проводится мониторинг обстановки в Черном море», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он заметил, что заход любого корабля Североатлантического Альянса в акваторию Черного моря тут же берется на карандаш. За ним ведется наблюдение и в случае его приближения к российским границам, к нему идет сопровождение.

«Стычки происходят систематически», — напомнил эксперт.

Он добавил, что НАТО также имеет виды и на Калининградскую область, которая находится в некотором отрыве от основой территории России.