Роскомнадзор нашел нарушение закона в серии «Южного парка»

Роскомнадзор провел «профилактическую беседу» с представителями телеканала Paramount Comedy из-за мультсериала «Южный парк». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В одной из серий, показанных каналом, демонстрировались сцены, из которых можно сделать вывод о допустимости секса с несовершеннолетними, отметили в Роскомнадзоре.

Там признали, что мультсериал создан для взрослой аудитории и выходит после 23:00 с пометкой «18+». Тем не менее, в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за интимные отношения с несовершеннолетними, настаивают в ведомстве.

Поэтому Роскомнадзор «рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества».

Американский сериал «Южный парк» выходит с 1997 года. В России помимо Paramount Comedy его показывают по «2×2». Сериал жестко высмеивает современные реалии и табу, включая религию, политкорректность и сексуальные отношения.

В России его пытались запретить в 2008 году, когда Басманная прокуратура Москвы по жалобе протестующих признала одну из серий экстремистской. Суд это решение отменил.