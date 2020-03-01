В России введено звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении звания «Город трудовой доблести». Он сам внес его на рассмотрение Госдумы 14 декабря 2019 года. Нижняя палата парламента приняла его 20, февраля, а Совет федераций — 26 февраля 2020 года.

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе сказано, что звание увековечит подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В пояснительной записке к закону говорится, что, если предприятиям, существовавшим на территории города во времена ВОВ, получали госнаграды или им вручались переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны, городу будет присвоено звание «Города трудовой доблести».

При рассмотрении будет также учитываться тот факт, что работникам предприятий вручали награды. Факты проявления трудового героизма нужно будет подтвердить документально.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому в честь празднования 75-летия Победы ветеранам, узникам концлагерей, вдовам и вдовцам, инвалидам будет выплачено по 75 тысяч рублей. Труженики тыла могут рассчитывать на выплату 50 тысяч рублей.