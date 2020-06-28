В России включили новые отрасли в список пострадавших от коронавируса

Пандемия коронавируса оказала сильное влияние сразу на несколько сфер деятельности в стране. Сегодня российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства. Специальные меры поддержки предусмотрены для железнодорожных и водных пассажирских перевозок. По данным правительства, спрос на них заметно сократился за время распространения COVID-19. За первую половину апреля только на поездах дальнего следования пассажиропоток упал на 77%.

Власти введут в качестве мер поддержки отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, отсрочку арендных платежей на недвижимое имущество, а также беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке два процента и мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

В начале недели в столице открылись летние веранды в кафе и ресторанах. Это позволило организациям за неделю увеличить среднесуточный оборот почти на 59%. Этот показатель стал рекордным. Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, снятие ограничений, введенное в столице из-за коронавируса, позволило восстановить работу малых и средних предприятий в сферах общепита, бытовых услуг и гостеприимства, а также стоматологий.