Мурашко не исключил, что оказание плановой медпомощи в России приостановят

В России подготовили изменения в программу ОМС, которые могут вступить в силу из-за роста пациентов с коронавирусом. В случае необходимости в стране готовы приостановить оказание плановой помощи.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко анонсировал возможные меры на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. Об этом сообщила «Газета.ru».

Предпринимаемые для сдерживания распространения коронавируса шаги, по словам министра, очень важны. Они помогут снизить нагрузку на здравоохранение.

«С регионами проработаны вопросы дополнительного обучения медиков с использованием обновленной инструкции по лечению COVID-19», — подчеркнул Мурашко.

Штамм «омикрон», отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, выявили почти во всех российских регионах. А в некоторых — его новый подвид. На фоне роста показателей заболеваемости система здравоохранения — и прежде всего первичное звено — тоже чрезвычайно нагружены.

В стране за последние сутки выявили 141 883 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 12 128 796 жителей РФ. В больницу за минувший день с ковидом попал 17 201 человек.