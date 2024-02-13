Власть 13 февраля 2024, 20:29 В России появится новый праздник — День наставника Путин поручил развивать наставничество в России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития наставничества в стране до 2030 года. Документ опубликовали на официальном сайте Кремля.

Среди конкретных мер он предлагает закрепить в законе доплаты для работников за осуществление наставничества. Кроме того, президент предложил проводить ежегодный конкурс «Наставник года».

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«Правительству Российской Федерации: при участии автономной некоммерческой организации „Россия — страна возможностей“ обеспечить проведение конкурса „Наставник года“», — поручил Путин.

Минтруд, Минпросвещения и Минобрнауки должны разработать предложения по установлению Дня наставника. Срок исполнения поручения — до 1 июля 2024 года.

В феврале в Москве стартовал новый поток проекта «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», в рамках которого бизнесмены получат возможность сотрудничать с экспертами свой отрасли.