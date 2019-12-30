В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ, а также госкорпорацией «Ростех» в соответствии с поручением главы правительства Дмитрия Медведева прорабатывают вопрос создания и развития авиакомпании на Дальнем Востоке .

По мнению сенаторов, появление нового авиаперевозчика решит проблему транспортной доступности Дальневосточного региона. При этом авиаэксперты считают такой проект слишком затратным и нецелесообразным. Они предлагают увеличить субсидирование уже существующих авиакомпаний.

В Совфеде сообщили, что предметное обсуждение вопроса создания авиакомпании на Дальнем Востоке начнется уже в следующем году.