В России ответили на обвинения Еврокомиссии в распространении «теорий заговоров»

Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теории заговора и дезинформации о коронавирусе. Однако высшему органу исполнительной власти ЕС в первую очередь следует разобраться с потоком лжи и дезинформации в западных СМИ о ситуации с пандемией в РФ.

Такое заявление сделал член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко, сообщило РИА «Новости».

«Я бы посоветовал [официальному представителю ЕК] Питеру Стано обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, которые безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена», — заявил он.

До сих пор никто не знает, на основании чего сделаны эти публикации, обратил внимание Ревенко.

Ранее в интервью таблоиду Bild Стано обвинил Россию в распространении теорий заговора и дезинформации о новом коронавирусе. По его словам, этому способствуют различные дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ. Распространение же такой информации может привести к пагубным последствиям для общественного здравоохранения. Однако примеры дезинформации и упоминания конкретных СМИ в таблоиде не приводятся.

Американские издания The New York Times и Financial Times написали, что в России реальное число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70% выше, чем в официальных данных. МИД России назвал материалы журналистов фейком и антироссийской пропагандой. Отечественные дипломаты намерены обратиться в секретариат ООН к генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле и к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру.