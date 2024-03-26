Власть 26 марта 2024, 04:13 В России обсудят отмену моратория на смертную казнь В Госдуме планируют проработать тему возвращения смертной казни за терроризм РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы обсудят вопрос возвращения смертной казни в России после нападения радикальных исламистов на подмосковный Crocus City Hall. Об этом сообщили «Известия».

Депутат ГД Александр Спиридонов отметил, что первым шагом в этом направлении может стать дискуссия на базе Общественной палаты РФ, в которой будут участвовать эксперты и законодатели. Парламентарий подчеркнул, что вину за него не искупит даже пожизненный срок, поэтому нужно вернуться к вопросу о снятии моратория и возвращения смертной казни за терроризм.

Реклама

«ОП РФ готова рассмотреть наше предложение о введении терроризма в перечень преступлений, за которые может назначаться смертная казнь», — заявил он.

При этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков опасается, что из-за судебной ошибки могут пострадать люди, «которые никого не убивали». Кроме того, напомнил, что сегодня в реестр террористов и экстремистов включены не только радикальные боевики.

Ранее большинство жителей Москвы и Московской области выступили за установку мемориала на месте теракта.