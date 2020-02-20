В России не смогли потратить 1,122 трлн рублей из федбюджета
Как сообщило «РИА» Новости, глава ведомства Алексей Кудрин по итогам проверки сообщил, что не смотря на увеличение бюджета, процент исполнения самый низкий, чем когда-либо. Процент исполнения по общему бюджету составил 94,5%, а по федеральной адресной инвестиционной программе 76%, что является самым низким показателем за 11 лет.
«Самые серьезные неисполнения связаны с недоисполнением расходов в размере 1 триллион 122 миллиарда, по последним данным, сверяясь сегодня окончательно», — сообщил Кудрин.
Самый большой объем неисполненных бюджетных обязательств установлен по разделу «национальная экономика» — 253,8 миллиарда рублей. Сюда входят субсидии предприятиям и инвестирование в разные направления. Второе место занимает раздел «национальная оборона» с суммой 236 миллиардов, на третьем месте «общегосударственные расходы» — 232,8 миллиарда рублей.
Ранее ведомство предполагало сумму неисполненных расходов за 2019 год в размере 1,115 триллиона рублей.