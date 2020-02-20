В России не смогли потратить 1,122 трлн рублей из федбюджета

Счетная палата РФ сообщила сумму неисполненных расходов федерального бюджета за 2019 год. Она превзошла все ожидания и составила более 1,122 триллиона.

Как сообщило «РИА» Новости, глава ведомства Алексей Кудрин по итогам проверки сообщил, что не смотря на увеличение бюджета, процент исполнения самый низкий, чем когда-либо. Процент исполнения по общему бюджету составил 94,5%, а по федеральной адресной инвестиционной программе 76%, что является самым низким показателем за 11 лет.

«Самые серьезные неисполнения связаны с недоисполнением расходов в размере 1 триллион 122 миллиарда, по последним данным, сверяясь сегодня окончательно», — сообщил Кудрин.

Самый большой объем неисполненных бюджетных обязательств установлен по разделу «национальная экономика» — 253,8 миллиарда рублей. Сюда входят субсидии предприятиям и инвестирование в разные направления. Второе место занимает раздел «национальная оборона» с суммой 236 миллиардов, на третьем месте «общегосударственные расходы» — 232,8 миллиарда рублей.

Ранее ведомство предполагало сумму неисполненных расходов за 2019 год в размере 1,115 триллиона рублей.