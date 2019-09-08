В России начался единый день голосования

В России в воскресенье, 8 сентября, начался единый день голосования. Первыми в стране на избирательные участки пришли жители Сахалинской области.

Островитянам предстоит выбрать губернатора и депутатов в пяти муниципальных образованиях, сообщает сайт skr.su.

Для чистоты и прозрачности процедуры в областном центре в 8:00 (00:00 по московскому времени) заработал центр общественного наблюдения. В режиме реально времени за работой избирательных участков следит комиссия.

На участках установлены веб-камеры. Они показывают происходящее в помещении с двух ракурсов — общий план и урны. Изображение с камер поступает на мониторы ноутбуков наблюдателей, а также транслируется на большом экране.

Помимо Сахалинской области, с руководителями регионов должны определиться жители Астраханской, Курганской, Курской, Липецкой, Челябинской, Мурманской, Оренбургской, Волгоградской и Вологодской областей, а также Ставрополья и Забайкалья, республик Алтая, Калмыкии, Башкортостана. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму глав определят местные парламенты, уточнило агентство Ura.ru.