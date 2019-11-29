В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Как ожидается, эта инициатива будет направлена на борьбу с криминалом в области виртуальных денег. При этом, руководитель Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко считает, что уничтожить «серый» сектор эта мера не поможет, вместо этого бюджет только лишится налогов от операций с криптовалютами.

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В Центробанке данные о готовящемся проекте закона не подтвердили, но выразили готовность при случае его поддержать. Минфин России занимает сходную позицию.

Пока остаются неизвестными меры наказания, которые будут предусмотрены за нарушение этого запрета. По слухам, нарушителям может грозить уголовная ответственность со сроками пять-восемь лет.

Сейчас в России расплатиться виртуальными деньгами можно в некоторых российских интернет-магазинах, также, нередко, фрилансеры получают ими гонорары.