Депутат Лисовский заявил, что в снижении объемов рынка соков в России есть плюс

Депутат Сергей Лисовский считает, что в результате снижения объема рынка соков в России вырастет качество продукции. Но при этом она подорожает, сообщила НСН.

«Хорошо, что снизится, потому что тот суррогат, который нам предлагали под видом соков, никакого отношения к ним не имеет, тем более к полезности», — уверен Лисовский.

Он отметил, что цены вырастут, так как качественная продукция стоит дороже. По мнению депутата, рынок восстановится в течение года.