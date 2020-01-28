В резерв управленческих кадров под патронажем президента вошла первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк

На официальном сайте Кремля появилась информация о том, что в состав резерва управленческих кадров вошла первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк. Этот список, который включает в себя 138 специалистов, находится под патронажем российского президента.

Наталья Третьяк получила образование на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, факультет государственного и муниципального управления Северо-Западной академии государственной службы, прошла обучение в Школе государственной политики Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура. Прежде чем войти в президентский кадровый резерв, специалист повысила квалификацию в Высшей школе государственного управления РАНХиГС.

«Я благодарна за доверие и планирую использовать полученный опыт и профессиональные навыки для эффективной работы в интересах развития взаимовыгодного сотрудничества одного из крупнейших финансовых институтов страны с организациями и предприятиями в социальной и образовательной сферах», — рассказала Наталья Третьяк.

Первый Вице-Президент Газпромбанка получила ученую степень кандидата юридических наук, а также благодарности Президента РФ за большой вклад в развитие юриспруденции и конституционного законодательства, за вклад в образование, а также награждена грамотой Президента РФ за активное участие в реализации проекта по вопросам присоединения РФ к Гаагским Конвенциям в области защиты прав детей. Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медалью им. Олега Емельяновича Кутафина «За заслуги в юриспруденции».

Ранее Наталья Третьяк трудилась в том числе в Комитете по образованию Санкт-Петербурга и занимала должность первого заместителя Министра образования РФ. С 2015 года она является действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса, а также зампредом Правления Ассоциации юристов России.