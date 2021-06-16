Президент Швейцарии заявил о предложении Путина сотрудничать в разработке вакцин

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что во время встречи с Владимиром Путиным российский лидер подчеркнул необходимость сотрудничества стран в разработке вакцин. Об этом сообщил ТАСС.

Ги Пармелен также выразил надежду, что саммит Россия — США подтолкнет начать обсуждения вопросов ядерного разоружения. Он также подчеркнул, что поговорил с российским лидером о ядерной сделке с Ираном.

Кроме того, Владимир Путин во время встречи с швейцарским коллегой поблагодарил его за организацию саммита.

«Господин президент, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве, для проведения российско-американского саммита», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что «Женева всегда гостеприимна». Президент России отметил, что помнит свой прошлый визит в страну. Он добавил, что у России и Швейцарии есть большое количество направлений для взаимодействия. Сейчас на российском рынке работают более 200 компаний со швейцарским участием.

Владимир Путин также выразил сожаление из-за снижения товарооборота между странами в прошлом году. Виной тому стала пандемия — российский президент выразил уверенность, что в ближайшее время ситуацию получится «поправить».

В ответ Ги Парелен выразил надежду, что встреча лидеров России и США прошла успешно. Он также поблагодарил за высокую оценку организации саммита.