В пропущенном Трампом звонке Путина заподозрили хитрость

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заявил, что Дональд Трамп не мог не знать о звонке Владимира Путина. Так он прокомментировал книгу американского журналиста, где описан инцидент из 2017 года.

«От Трампа можно ждать чего угодно, любой фейк. Что значит „пропустил звонок“? Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться — это другой вопрос. Решение отвечать на звонок или нет, принимает президент», — сказал Шевченко НСН.

Шеченко рассказал, что в администрациях президента круглосуточно дежурит помощник глава государства, который вне очереди должен докладывать о звонке другого лидера. В то же время экс-глава службы протокола допустил, что в администрации Трампа мог царить бардак, из-за чего они не поняли, кто им звонит.

Ранее в СМИ была растиражирована история из книги американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: Цена Хаоса». По его словам, во время встречи с Терезой Мэй в январе 2017 года Трамп заявил, что пока не общался с Путиным. На это, как сообщил Берген, Майкл Флинн, который был советником президента по национальной безопасности, рассказал, что Путин звонил несколько дней назад, но администрация Трампа не смогла вместить этот звонок в расписание. Тогда американский президент якобы возмутился и назвал свою команду быками.