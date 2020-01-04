В пропущенном Трампом звонке Путина заподозрили хитрость
«От Трампа можно ждать чего угодно, любой фейк. Что значит „пропустил звонок“? Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться — это другой вопрос. Решение отвечать на звонок или нет, принимает президент», — сказал Шевченко НСН.
Шеченко рассказал, что в администрациях президента круглосуточно дежурит помощник глава государства, который вне очереди должен докладывать о звонке другого лидера. В то же время экс-глава службы протокола допустил, что в администрации Трампа мог царить бардак, из-за чего они не поняли, кто им звонит.
Ранее в СМИ была растиражирована история из книги американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: Цена Хаоса». По его словам, во время встречи с Терезой Мэй в январе 2017 года Трамп заявил, что пока не общался с Путиным. На это, как сообщил Берген, Майкл Флинн, который был советником президента по национальной безопасности, рассказал, что Путин звонил несколько дней назад, но администрация Трампа не смогла вместить этот звонок в расписание. Тогда американский президент якобы возмутился и назвал свою команду быками.