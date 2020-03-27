В правительстве РФ обсуждают субсидии ипотечных ставок

Если Центробанк повысит ключевую ставку, во второй пакет антикризисных мер может войти субсидирование ипотечных ставок. Сейчас эта мера обсуждается в правительстве России. Кабмин также может предложить не вводить с 1 июля показатель долговой нагрузки (ПДН) для тех, кто хочет взять кредит на покупку жилья.

Об этом газете «Известия» рассказал собственный источник. Собеседник издания уточнил, что на фоне начинающегося кризиса нельзя допускать повышения процентов по уже выданным ипотечным кредитам. Чтобы не допустить спада кредитования на покупку жиль Минстрой и Минэкономразвития обсуждают с Центробанком возможность не вводить с 1 июля ПДН. Эту информацию изданию подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев. В кабмине обсуждается возможность субсидирования процентной ставки по ипотеке из бюджета.

«Главное сейчас — не допустить повышения процентов по уже выданным ипотечным кредитам», — сказал источник «Известий».

В ближайшем будущем ведомства намерены обсудить с ЦБ РФ возможность неначисления дополнительных резервов по кредитам, которые заемщик намерен реструктуризировать из-за сложной финансовой ситуации.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств сообщила, что примерно 1% россиян отказывается оплачивать долг по ипотеке, ссылаясь на пандемию коронавируса.