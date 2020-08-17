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    17 августа 2020, 03:28

    В правительстве не хотят закрывать ТЦ во время второй волны COVID-19

    Кирилл Фролов

    В правительстве прорабатывают рекомендации для торговых центров, чтобы не закрывать их в случае второй волны коронавируса. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития и Минпромторге.
    В правительстве не хотят закрывать ТЦ во время второй волны COVID-19

    С просьбой позволить торговым площадкам работать во время вспышки заболевания в правительство обратился Российский совет торговых центров (РСТЦ). Бизнес просит пересмотреть санитарные нормы и не привязывать работу магазинов к количеству заболевших.

    Минэкономразвития направило обращение в Роспотребнадзор для разработки рекомендаций по работе непродовольственных предприятий в условиях повышенной готовности и ЧС. Вместе с Роспотребнадзором такие рекомендации разрабатывают в Минпромторге.

    Вместо закрытия ТЦ нужно сконцентрироваться на соблюдении социальной дистанции и чаще проводить санитарную обработку, считает глава консалтингового отдела компании «Магазин магазинов» Андрей Сурков.

    Следует сохранить ношение масок, а на входе предлагать одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, уверена управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова.

    Вирусолог Виктор Зуев добавил, что масочный режим — это эффективный способ профилактики COVID-19.

    Новости SMI.FM