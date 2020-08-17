В правительстве не хотят закрывать ТЦ во время второй волны COVID-19
С просьбой позволить торговым площадкам работать во время вспышки заболевания в правительство обратился Российский совет торговых центров (РСТЦ). Бизнес просит пересмотреть санитарные нормы и не привязывать работу магазинов к количеству заболевших.
Минэкономразвития направило обращение в Роспотребнадзор для разработки рекомендаций по работе непродовольственных предприятий в условиях повышенной готовности и ЧС. Вместе с Роспотребнадзором такие рекомендации разрабатывают в Минпромторге.
Вместо закрытия ТЦ нужно сконцентрироваться на соблюдении социальной дистанции и чаще проводить санитарную обработку, считает глава консалтингового отдела компании «Магазин магазинов» Андрей Сурков.
Следует сохранить ношение масок, а на входе предлагать одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, уверена управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова.
Вирусолог Виктор Зуев добавил, что масочный режим — это эффективный способ профилактики COVID-19.