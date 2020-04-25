В правительстве начали готовить предложения по снятию карантина для бизнеса

Российские министерства представят предложения по поэтапной отмене карантина для бизнеса. Рекомендации к 30 апреля напишут Минтруд, Минэкономразвития, Минздрав и Роспотребнадзор.

Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Подготовить и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в документе.

Также Минздраву поручено до 27 апреля выработать единые критерии госпитализации больных с коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести заболевания.

МЧС, Минобороны и Роспотребнадзор должны будут до 27 апреля представить предложения о проведении массовой дезинфекции в зданиях и на улицах, а также «проработать вопрос разворачивания временных коек».

Минздрав, Минэкономразвития и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) к тому же сроку должны продумать, как снизить сроки сертификации импортных аппаратов искусственной вентиляции легких.