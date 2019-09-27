Елена Харламова стала новым министром культуры Московской области. О назначении губернатор Андрей Воробьев объявил на семинаре для чиновников в университете Сбербанка.

Елена Харламова, кажется, знает все о современной культуре и искусству. Она опытный телепродюсер. В 2003-2006 работала на MTV Россия и делала первые музыкальные и киноцеремонии, уже ставшие культовыми. После этого восемь лет работала на Первом канале — до 2014 года возглавляла спецпроекты.

После этого три года руководила Центром культурных инициатив в Подмосковье.

Последние три года назад Елена Харламова работала в администрации Подмосковья. С 2017 года занимала должность замруководителя администрации губернатора.

«Московская область для меня — это не новый регион, я здесь с начала 2014 года работаю. И в той должности, в которой я до этого работала, постоянно сталкивалась с министерством. Поэтому его направления, куда оно движется, чем занимается, я понимаю», — рассказала Харламова.

Новый министр культуры Подмосковья поблагодарила своих коллег и пообещала продолжить их работу. А акцент Харламова пообещала сделать на современном искусстве.

«Мы видим, что в Москве есть очереди и в „Гараж“, и в „Музей Москвы“, и в „Винзавод“. Мы переделываем наши бывшие фабрики и заводы под новые общественные пространства, мне как раз хочется, чтобы хотя бы 10% в нашей культуре было именно в этом направлении, потому что это модно, популярно и интересно молодежи», — добавила министр.