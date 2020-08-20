В ОПЕК+ оценили опасность возникновения второй волны пандемии для рынка

Сделка ОПЕК+ в июле выполняется на 97%. Участники соглашения к сентябрю намерены добиться полного исполнения обязательств. При этому остаются риски ухудшения ситуации из-за возможной новой волны эпидемии коронавируса.

«Темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19», — говорится в заявлении по итогам министерской встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

При этом глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил после заседания телеканалу «Россия 24» о беспрецедентном высоком уровне сокращения добычи.

По его словам, в июле сокращение должно было составить 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом удалось добиться сокращения 9,4 миллиона.

Те страны, кто отстает от выполнения плана, обещали на 100% выполнить обязательства к концу сентября 2020 года. Речь идет об Ираке, Анголе, Конго, Габоне и Нигерии. Россия в июле выполнила условия сделки на 97%, а в августе — на 100%.

При этом Новак добавил, что ситуация на рынке остается сложной из-за нестабильных цен на нефть.

«Несмотря на достигнутые положительные результаты в последние месяцы, нам нельзя останавливаться на достигнутых успехах, рынок остается волатильным, и мы должны обеспечивать полное исполнение сделки», — отметил он.

Предыдущее оглашению ОПЕК+ перестало действовать в апреле этого года. Из-за этого цены на топливо упали в несколько раз. Чуть позже Россия и члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) договорились убрать с рынка чрезмерное количество нефти. Новый договор вструпил в силу с 1 мая.