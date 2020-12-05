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    05 декабря 2020, 01:30

    В ООН заявили о готовности сотрудничать с Чубайсом

    Кирилл Фролов

    Россия — ключевой партнер ООН, в организации с нетерпением ждут сотрудничества с Анатолием Чубайсом, который был назначен спецпредставителем по связям с международными организациями. Об этом ТАСС официальный заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
    В ООН заявили о готовности сотрудничать с Чубайсом

    «Мы ждем с нетерпением взаимодействия с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Владимира Путина по связям с международными организациями», — сообщил Дюжаррик.

    Он добавил, что Россия является партнером ООН во всех сферах, в том числе в области достижения целей устойчивого развития.

    Анатолий Чубайс долгое время возглавлял РАО «ЕЭС России», в 2008 году стал во главе госкомпании «Роснано».

    2 декабря 2020 года Владимир Путин объявил об освобождении Чубайса от должности и представил нового главу «Роснано» Сергея Куликова. Ранее он работал первым зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

    В Кремле назвали отставку Чубайса естественной ротацией. 4 декабря президент назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.