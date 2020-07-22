«В одиночку не справится»: политтехнолог оценил первые дни Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил хабаровчанам, что останется на своем посту — в регионе много работы. Политтехнолог Марат Баширов в беседе с «360» назвал принципиальное отличие нового руководителя от его предшественников.

Эксперт заметил, что Дегтярев очень открыто разговаривает. Такая манера держаться как минимум должна вызывать интерес.

«Это принципиально отличает его от многих других губернаторов, которых видели жители Хабаровского края. <…> Превратится ли это в доверие, увидим позже. <…> Он непосредственный, открытый», — сказал политтехнолог.

Баширов положительно оценил первый день работы врио хабаровского губернатора. Заметил, что политик не пытался понравиться. Это может говорить, что в дальнейшем «у него получится многое». Однако Дегтяреву нужно собирать собственную команду — ситуация в крае непростая.

«В одиночку он не справится. <…> Ему нужны люди, которые будут помогать проводить социальную, экономическую и промышленную политику», — отметил эксперт.

Специалист также заметил, что Дегтярев не пошел на поводу у протестующих и поступил абсолютно правильно.

«Если вы представляете власть, то должны доказывать действиями, а не публичными заявлениями. Он абсолютно правильно сделал. Здесь его интуиция не подвела», — подчеркнул Баширов.

По его мнению, ценность Михаила Дегтярева в том, что врио губернатора «понимает обычных людей».

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку экс-губернатора края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Его арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. После этого российский лидер назначил врио губернатора Михаила Дегтярева, который прилетел в Хабаровск 21 июля. Жители города встретили его плохо и потребовали оставить пост.