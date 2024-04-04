Власть 04 апреля 2024, 01:34 В обещаниях Столтенберга увидели троллинг Украины Депутат ГД Белик: Столтенберг троллит Украину обещаниями о членстве в НАТО РИА «Новости»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг своими обещаниями о членстве в альянсе троллит Украину. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Генсек НАТО откровенно троллит Украину по поводу ее членства в Североатлантическом альянсе. Серьезные люди не дают размытых обещаний», — отметил Белик.

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Депутат отметил, что заявление Столтенберга похоже на полупредложение — вроде пообещал, но не сказали «когда и с какого входа». Белик выразил сомнение, сохранится ли к тому времени Украина, которая хочет вступить в НАТО. Положение в зоне СВО показывает, что Украина не в состоянии преломить ход военных действий в свою пользу.

НАТО и США хотят сохранить Украину или хотя бы ее часть как антироссийскую и полностью подконтрольную им территорию. Об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.