Правительство предложило ставить россиян на учет в налоговой через «Госуслуги»

Россияне смогут вставать на учет в налоговой инспекции через портал «Госуслуг». Такой законопроект на рассмотрение депутатами Госдумы внесло правительство России. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что возможность регистрации в налоговой инспекции через портал «Госуслуг», значительно упростит жизнь россиянам. Они смогут сами дистанционно подавать документы для регистрации в налоговой инспекции без посещения учреждения.

После регистрации налогоплательщик получит в своем кабинете на портале электронный документ о том, что его поставили на учет.

Для принятия закона требуется внести изменения в статью 84 первой части Налогового кодекса России. Отдельно авторы отметили, что вступление закона в силу должно пройти спустя полгода после его официального опубликования. Время потребуется для доработки программного обеспечения.

Сейчас при смене места жительства россияне могут заполнить специальную анкету на сайте Федеральной налоговой службы. После этого они получат специальный номер, с которым могут прийти в налоговую инспекцию, чтобы подтвердить регистрацию и получить необходимый документ. Законопроект позволить сделать все дистанционно и в сжатые сроки.