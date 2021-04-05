Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проекты по реорганизации еще семи участков бывших промзон. Инвестиции в проекты превысят 460 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Комиссия приняла проекты о комплексном развитии участков бывших промзон «Бескудниково», «Зюзино», «Грайвороново», «Коровино», «Теплый стан», «Кунцево» и «Каширское шоссе». Общая площадь участков превышает 77 гектаров.

«В будущем там появятся современные экологичные производства, жилые дома, объекты социального назначения и соответствующая инфраструктура. Реализация этих проектов позволит городу получить около 18 тысяч рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составляет 463 миллиарда рублей, а бюджетный эффект — почти 29 миллиардов рублей в год», — сказал заместитель мэра.

На участках появится более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Сроки реализации проектов составят от пяти до 13 лет.

Власти Москвы ранее утвердили планы по комплексному развитию еще четырех участков бывших промзон «Братцево», «Южное Бутово», «Чертаново» и «Алтуфьевское шоссе». Реорганизация этих территорий также предполагает строительство жилья, спортивных объектов, образовательных и медицинских учреждений.

Реализация проектов по комплексному развитию территорий позволит привлечь в городской бюджет почти три триллиона рублей и создать около 500 тысяч рабочих мест.