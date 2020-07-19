В Москве опровергли приостановку строительства Юго-Восточной хорды из-за снаряда

Ранее жительница московского района Печатники Екатерина Максимова рассказала «Эху Москвы» о том, что на стройке Юго-Восточной хорды приостановлены работы из-за обнаружения некоего предмета, возможно, снаряда времен войны.

«Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Работы по строительству Юго-Восточной хорды ведутся в штатном режиме без чрезвычайных происшествий», — заявили в ответ в стойкомплексе Москвы.

Участок строящейся Юго-Восточной хорды прилегает к территории Московского завода полиметаллов. Ранее там находился могильник с радиоактивными отходами. Местные жители опасались, что из-за строительства дороги в этом месте радиоактивные вещества попадут в окружающую среду.

17 июля ФГУП «Радон» сообщило о завершении рекультивации зараженной территории, прилегающей к заводу. В тот же день там возобновилось строительство хорды.