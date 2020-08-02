В Москве 2 августа закроют несколько улиц

В связи с мероприятиями, посвященными Дню Воздушно-десантных войск, проведением Московского полумарафона и праздником «Ильин День» 2 августа в Москве для движения транспорта временно закроют несколько улиц.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

С 8:00 до 10:00 будет полностью перекрыта улица Советской Армии, на которой находятся Театр Российской армии и Центральный музей Вооруженных сил РФ.

С 6:00 до 16:00 также не будет движения на улице Ильинка между Красной и Биржевой площадями.

На время проведения Московского полумарафона 2 августа будет перекрыто движение:

на улице Лужники (от Лужнецкой набережной до стадиона «Лужники», с 6:30 до 13:00),

На Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Хамовнического Вала, с 8:00 до 13:00), на Хамовническом Валу (от дома 2 до Фрунзенской набережной: в сторону Фрунзенской набережной с 8:00 до 13:00, в сторону Комсомольского проспекта с 7:30 до 10:30), на Новодевичьей набережной (с 7:30 до 11:45),

на Фрунзенской набережной и в Крымском проезде (с 7:35 до 12:30),

на Пречистенской (с 8:00 до 12:15) и Кремлевской набережных (с 8:10 до 12:00).

В связи с полумарафоном для проезда будут закрыты Москворецкая, Устьинская набережные, Старая площадь и Китайгородский проезд (с 8:20 до 12:00), Котельническая и Гончарная набережные (с 8:30 до 11:45), Краснохолмская набережная (с 8:30 до 11:40), Новокрымский проезд (с 8:45 до 10:25), Остоженка и Крымская эстакада (с 8:45 до 10:35), а также Соймоновский проезд (с 8:50 до 10:35).

Ранее стало известно, что 2 августа в День ВДВ состоится возложение цветов к памятнику 6-й роте около музея Вооруженных сил, состоится молебен в храме Минобороны, военно-спортивный праздник в Алабине, молебен в церкви Ильи Пророка и крестный ход до Лобного места.