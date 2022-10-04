Минстрой рассказал о восстановлении новых российских регионов | 360°

Власть 04 октября 2022, 03:30 Поделиться Telegram

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Viber Минстрой рассказал о восстановлении новых российских регионов Глава Минстроя Файзуллин: более двух тысяч объектов восстановлены в новых регионах РФ РИА «Новости»

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Более двух тысяч объектов восстановили в новых российских регионах после военных действий. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях строятся новые школы, больницы, ДК и жилые здания, заявил на встрече с сенаторами глава Минстроя Ирек Файзуллин. Его слова процитировала «Парламентская газета».

Министр заверил сенаторов, что строительство в новых субъектах не повлияет на уже запланированные задачи в других регионах страны.

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В восстановлении разрушенной инфраструктуры в Донбассе и Приазовье задействовано более 34 тысяч специалистов, почти пять тысяч единиц строительной техники. Построено с нуля и восстановлено 2188 новых объектов, среди них 230 школ. Готовность по большинство строек — 96%», заявил Файзуллин.

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На базе мариупольского строительного колледжа создан новый учебный центр — таким образом решается нехватка рабочих рук в регионах.

«Задача — предоставить жителям возможность получить образование и пройти обучение, чтобы в дальнейшем работать на ведущих стройплощадках страны. Работы очень много, специалисты нужны», — отметил министр.

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