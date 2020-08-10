Белорусская полиция снова начала «винтить» протестующих — СМИ
Акция протеста возобновилась в Минске после оглашения результатов голосования, в котором лидирует Александр Лукашенко. В центре города начались задержания, улицы частично перекрыты, у всех журналистов проверяют документы и фотографируют, сообщает Sputnik Беларусь.
Наряды милиции и ОМОНа уже стянуты к центру Минска. Также в округе стоят многочисленные автозаки.
Вчера в Минске и других городах Белоруссии прошла волна протестов. Митингующих жестко разгоняли силовики, используя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и спецтехнику.
А сегодня стало известно о призывах на акции протеста местного блогера Стапана Путило. Также блогер призывает соотечественников принять участие в забастовке, которая должна заставить власть провести выборы повторно.
Политолог Богдан Безпалько предложил три сценария, которые помогут избежать «Майдана». Один из них — жесткое подавление протестного настроения.
По данным ЦИК, Александр Лукашенко лидирует на выборах с 80%, тем временем Светлана Тихановская набрала 9,9%.