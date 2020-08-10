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    10 августа 2020, 19:20

    Белорусская полиция снова начала «винтить» протестующих — СМИ

    Анастасия Калинина

    Акция протеста возобновилась в Минске после оглашения результатов голосования, в котором лидирует Александр Лукашенко. В центре города начались задержания, улицы частично перекрыты, у всех журналистов проверяют документы и фотографируют, сообщает Sputnik Беларусь.
    Белорусская полиция снова начала «винтить» протестующих — СМИ

    Наряды милиции и ОМОНа уже стянуты к центру Минска. Также в округе стоят многочисленные автозаки.

    Вчера в Минске и других городах Белоруссии прошла волна протестов. Митингующих жестко разгоняли силовики, используя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и спецтехнику.

    А сегодня стало известно о призывах на акции протеста местного блогера Стапана Путило. Также блогер призывает соотечественников принять участие в забастовке, которая должна заставить власть провести выборы повторно.

    Политолог Богдан Безпалько предложил три сценария, которые помогут избежать «Майдана». Один из них — жесткое подавление протестного настроения.

    По данным ЦИК, Александр Лукашенко лидирует на выборах с 80%, тем временем Светлана Тихановская набрала 9,9%.

    Новости SMI.FM