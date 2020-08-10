Наряды милиции и ОМОНа уже стянуты к центру Минска. Также в округе стоят многочисленные автозаки.

Вчера в Минске и других городах Белоруссии прошла волна протестов. Митингующих жестко разгоняли силовики, используя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и спецтехнику.

А сегодня стало известно о призывах на акции протеста местного блогера Стапана Путило. Также блогер призывает соотечественников принять участие в забастовке, которая должна заставить власть провести выборы повторно.

Политолог Богдан Безпалько предложил три сценария, которые помогут избежать «Майдана». Один из них — жесткое подавление протестного настроения.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко лидирует на выборах с 80%, тем временем Светлана Тихановская набрала 9,9%.