В Минпромторге ответили на слухи о продуктовых карточках для малоимущих
«Инициативы как таковой нет. Доклад был сделан перед Новым годом, там перспективы всех мер, разработанных Минпромторгом за последние несколько лет. У них была такая мера, разработанная несколько лет назад, но сейчас ее не рассматривают», — сообщила Каширская.
В ведомстве и правительстве, по словам собеседницы, не проходило даже совещаний на эту тему.
В Кабмине также опровергли информацию об обсуждении вопроса введения продуктовых карточек для поддержки людей. Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков отметил, что правительство в этом вопросе предпочтение отдает мероприятиям, которые позволят искоренить бедность в принципе.
Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что Минпромторг направил в Кабмин предложение ввести в России продовольственную поддержку нуждающихся. По мнению авторов идеи, россияне могли бы получать деньги на продукты каждый месяц.