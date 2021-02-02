В Минпромторге ответили на слухи о продуктовых карточках для малоимущих

В Минпромторге опровергли информацию об обсуждении вопроса введения продуктовых карточек для поддержки малоимущих. Об этом сообщила «360» Виктория Каширская, помощник заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

«Инициативы как таковой нет. Доклад был сделан перед Новым годом, там перспективы всех мер, разработанных Минпромторгом за последние несколько лет. У них была такая мера, разработанная несколько лет назад, но сейчас ее не рассматривают», — сообщила Каширская.

В ведомстве и правительстве, по словам собеседницы, не проходило даже совещаний на эту тему.

В Кабмине также опровергли информацию об обсуждении вопроса введения продуктовых карточек для поддержки людей. Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков отметил, что правительство в этом вопросе предпочтение отдает мероприятиям, которые позволят искоренить бедность в принципе.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что Минпромторг направил в Кабмин предложение ввести в России продовольственную поддержку нуждающихся. По мнению авторов идеи, россияне могли бы получать деньги на продукты каждый месяц.