В Минэнерго рассказали, сколько бы стоила нефть без сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак сказал, сколько бы стоила нефть без сделки ОПЕК+. Также он объяснил, из-за чего происходит сокращение добычи черного золота.

По словам министра, сокращение добычи нефти идет не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса. По мнению Новака, в России бы в любом случае сократили добычу, но этот процесс мог стать неуправляемым, передает РИА «Новости».

У нас бы по-любому сокращение было бы добычи, но оно было бы неуправляемым. Оно было бы еще хуже. И коллапс на сегодня мы наблюдали бы — цену не 45 долларов, а в районе 10-20 долларов Александр Новак.

У властей было два сценария, отметил Новак. Первый — неуправляемое сокращение добычи из-за падения спроса, так как хранилища заполнены. Второй — равномерное снижение, которое и выбрали в России.

Министр добавил, что спрос на нефть может выйти на докризисный уровень к 2021 году. Он уже восстановился до 90%, но остальная часть «придет в чувство» либо в первом, либо во втором полугодии. Это будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики и снятия ограничительных мер.

Соглашение ОПЕК+ заключили 12 апреля 2020 года. В мае оно вступило в силу. Согласно договоренностям, страны-участники сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки с мая по июль текущего года. С августа по декабрь снижение добычи ожидается на 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021-го — на 5,8 миллиона.