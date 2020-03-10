В Минэнерго опровергли рост энерготарифов из-за «умных счетчиков»
Об этом сообщила ТАСС статс-секретарь, заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.
«Темп роста стоимости электроэнергии, заложенный в прогнозе социально-экономического развития на основе прогнозной инфляции, сохранится, выше этого плана тариф на электроэнергию для потребителей из-за счетчиков расти не будет», — сказала она.
С 1 июля 2020 года ресурсоснабжающие компании и сетевые организации могут приступить к установке «умных электросчетчиков», которые буду удаленно собирать информацию о потреблении электроэнергии и обрабатывать ее. Они также способны отключать электричество и выполнять некоторые другие функции. Ответственность за работу новых приборов для компаний наступит с 1 января 2022 года, но к установке они могут приступить гораздо раньше.
По словам Бондаренко, благодаря «умным счетчикам» экономить будут не только потребители, но и сами компании, которые смогут избежать коммерческих потерь.
«С установкой „умного“ счетчика практически полностью исключается возможность самовольного подключения или вмешательство в работу прибора учета для сокрытия реального объема потребления. Ресурсоснабжающие организации будут видеть, кто именно не платит или платит недостаточно, а кто получает электроэнергию без договора на ее поставку», — сказала Бондаренко.
В декабре минувшего года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала задержку исполнения закона об установке «умных» счетчиков. Она заявила, что «Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства», и потребовала назначить ответственным за этот проект министра энергетики Александра Новака или его заместителей.