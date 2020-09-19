В МИД заявили о незаконности возможных санкций Запада против Белоруссии

«К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», — заявил он.

По его словам, в ход идут «привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции». Директор департамента считает, что недопустимо вмешательство в дела Белоруссии, в частности с помощью использования в этих целях площадки ООН.

«Со своей стороны последовательно акцентируем неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии, в том числе с задействованием площадки ООН», — отметил Ильичев.

По его мнению, Белоруссия может получать любую помощь от международного сообщества, только если этого попросит Минск. Белорусы должны самостоятельно, без внешнего давления решать свои внутриполитические вопросы. Это принципиально важно, заявил Ильичев.

Москва «регулярно доводит соответствующие тезисы до партнеров», добавил он.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко неадекватным человеком, потому что тот решил закрыть и усилить границы на западном направлении и перебросить туда войска. В свою очередь, глава республики посчитал это вынужденной мерой и призвал народы соседних стран остановить политиков, чтобы не допустить войну.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По итогам Лукашенко набрал 80,1% голосов, за его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% граждан. После этого в республике начались массовые протесты, стычки с силовиками, а оппозиция сформировала координационный совет.