В МИД заявили о невмешательстве в дела США с 1933 года

Комментируя обвинения во вмешательстве в американские выборы, он рассказал, что Москва предлагала Вашингтону обнародовать «содержание технической переписки по данному сюжету», однако в ответ поступил отказ, «мотивированный „чувствительностью“ этих материалов».

Между кем происходила переписка и каких именно случаев она касается, дипломат не уточнил.

Также Крутских обозначил позицию МИДа по отчету Минюста США, в котором сотрудников ГРУ обвинили во взломе серверов Демократической партии и распространении компромата на кандидата в президенты Хиллари Клинтон. По словам главы департамента, российским властям «совершенно непонятно, на чем основаны эти обвинения». При этом Москва предлагала американцам «сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение».

Также Россия предлагала «обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, наподобие тех, что были даны сторонами в 1933 году». Американцы, подчеркнул дипломат, это предложение отвергли.