Власть 25 февраля 2024, 02:01 В Крыму опровергли данные о связи ЧВК «Медведи» с главой республики Советник главы Крыма Крючков опроверг данные о связи ЧВК «Медведи» с Аксеновым РИА «Новости»

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков не подтвердил данные о связи частной военной компании «Медведи» с руководителем полуострова Сергеем Аксеновым. Информацию он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Ряд Telegram-каналов распространяют ложную информацию, что ЧВК „Медведи“ связаны с руководителями полуострова. Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК „Медведи“ имеет подчинение совсем по иной вертикали», — написал Крючков.

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По его словам, позиция крымских властей «четкая и понятная». Все виновные должны быть наказаны согласно законодательству.

Ранее в Telegram-каналах распространили кадры с дракой в кафе в крымском поселке городского типа Черноморское. Под видео написали, что в инциденте приняли участие бойцы ЧВК «Медведи», которые якобы «снабжаются» по линии главы Крыма.

Ранее пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опровергла данные о его гибели. До этого в Telegram-каналах появились новости, что якобы он скончался.