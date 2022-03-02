В Кремле заявили, что единение россиян вокруг президента страны придает силы
Уровень поддержки действий президента России Владимира Путина очень высок. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«То, что уровень поддержки решений президента, его решений очень и очень высок, нам известно. Мы это чувствуем по обращениям граждан, по словам поддержки, по конкретным действиям», — приводит его слова РИА «Новости».
Он также указал, что в Кремле обратили внимание на реакцию парламента еще до того, как было объявлено о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Песков назвал важным единение вокруг президента в «нелегкий и ответственный момент», добавив, что «это придает нам силы».
Согласно опросу фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 11 процентных пунктов — с 60% до 71%. Скорее не доверяют Путину 18%, затруднились ответить на вопрос 11%.