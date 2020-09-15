В Кремле высказались о возможном возвращении Навального в Россию
Слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова привело издание «Подъем».
«Любой гражданин России волен уезжать из России и возвращаться. Если гражданин Российской Федерации поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады», — сказал Песков
Он подчеркнул, что речь идет о человеческой жизни, спасенной омскими врачами. Хорошо, если берлинские специалисты поправят «какие-то негативные последствия».
«Отслеживать состояние здоровья Навального у Кремля нет возможности», — заметил пресс-секретарь Владимира Путина.
Москва, добавил Песков, не понимает, почему Берлин не предоставляет биоматериалы Навального и никак не взаимодействует по ситуации.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел рейсом Томск — Москва. Борт приземлился в Омске, где мужчину госпитализировали. Через несколько дней его переправили в немецкую клинику «Шарите».
В Германии власти заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Глава СВР Сергей Нарышкин напомнил, что в Омске яда в его организме не было.