В Кремле высказались о возможном возвращении Навального в Россию

Американское издание NYТ со ссылкой на источник рассказало о намерении Алексея Навального вернуться в Россию после выздоровления. В Кремле заявили, что как и любой гражданин страны, он сможет прилететь из Германии обратно в РФ

Слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова привело издание «Подъем».

«Любой гражданин России волен уезжать из России и возвращаться. Если гражданин Российской Федерации поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады», — сказал Песков

Он подчеркнул, что речь идет о человеческой жизни, спасенной омскими врачами. Хорошо, если берлинские специалисты поправят «какие-то негативные последствия».

«Отслеживать состояние здоровья Навального у Кремля нет возможности», — заметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Москва, добавил Песков, не понимает, почему Берлин не предоставляет биоматериалы Навального и никак не взаимодействует по ситуации.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел рейсом Томск — Москва. Борт приземлился в Омске, где мужчину госпитализировали. Через несколько дней его переправили в немецкую клинику «Шарите».

В Германии власти заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Глава СВР Сергей Нарышкин напомнил, что в Омске яда в его организме не было.