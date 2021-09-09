В Кремле надеются, что запуску газопровода «Северный поток — 2» уже никто и ничто не сможет помешать. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать», — сказал представитель Кремля в эфире программы «Большая игра».

Песков отметил, что предпринимались разные попытки помешать реализации проекта, и много таких намерений декларировали власти США. А в Киеве, по его словам, кричали «караул», хотя Владимир Путин уже давно сказал, что Россия продолжит транзит через Украину, если это будет выгодно.

Песков добавил, что вряд ли кто-то прислушается к «воплям» украинцев об опасности «Северного потока — 2», учитывая нынешние цены на газ и заполненность подземных хранилищ.

При этом уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ не повлияет на позицию Германии, отметил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что интересы многих стран Европы диктуют потребности в поставках дополнительных объемов голубого топлива.

Немецкие журналисты ранее назвали последние препятствия, с которыми столкнется проект «Северный поток — 2».