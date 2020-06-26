В Кремле рассказали о новом обращении Путина к россиянам
«Вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент [РФ Владимир Путин] обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования (по поправкам в Конституцию — прим. ред.) будет обращение. Это мы можем подтвердить», — приводит РИА «Новости» слова руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова.
Песков отметил, что если обращение и будет, то точно не в понедельник, 29 июня. Высказался он и по поводу так называемого «дня тишины» перед голосованием. Его не будет, так как в случае с поправками в основной закон страны этот режим применить нельзя — «здесь другая специфика и неконкурентное голосование».
Голосование по поправкам в Конституцию России стартовало 25 июня. Оно продлится несколько дней до 1 июля включительно из-за пандемии коронавируса.
За минувшие сутки явка на дистанционное голосование составила почти 50%, пишут «Известия». Выразить свое мнение онлайн до 30 июня могут только жители Москвы и Нижегородской области.
Подробности о главных событиях голосования читайте в онлайн-трансляции «360».