В Кремле рассказали, как Путин проведет день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 68-летие. О планах на этот день рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В первой половине дня у Путина намечено более десяти международных телефонных разговоров. Также он займется текущими внутренними делами. Остаток дня глава государства традиционно проведет с друзьями и близкими.

«Я могу вам так сказать, что у него первая половина дня — там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому добавьте внутренние дела текущие», — процитировал РБК Пескова.

«Что касается остатка дня, то, наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает», — добавил представитель Кремля.

Владимир Путин возглавил страну 31 декабря 1999 года, когда в отставку ушел Борис Ельцин. После двух президентских сроков, в 2008–2012 годах, он был премьер-министром. Затем вновь избрался на президентский пост. Полномочия Путина истекают в 2024 году, после чего он снова может участвовать в президентских выборах.